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Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:16

Cedi Osman'ın 15 sayı attığı maçta Cavaliers, Bulls'u mağlup etti

AA
Cedi Osman’ın 15 sayı attığı maçta Cavaliers, Bulls’u mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Chicago Bulls'u 128-96 mağlup ettiği maçta milli basketbolcu Cedi Osman, galibiyete 15 sayıyla katkı verdi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers deplasmanda Chicago Bulls'u 128-96 mağlup etti.

Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 25 dakika 43 saniye süre aldığı karşılaşmada 15 sayı 2 ribaunt ve 5 asist ile oynadı.

Donovan Mitchell, bulduğu 32 sayı ile Cleveland Cavaliers'ta en skorer oyuncu olarak galibiyette de önemli rol oynadı.

San Antonio Spurs'un, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-105 yendiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz süre almadı.

Giannis Antetokounmpo'dan 44 sayı

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Houston Rockets'ı 125-105 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, süre aldığı 28 dakikada 44 sayı, 12 ribaunt ile "double double" yaptı.

Maçta, Antetokounmpo faul çizgisinden 13'te 8 sayı bularak Bucks'taki kariyerinde 4 bin 891 denemede 3 bin 508 serbest atış sayısı çıkararak (%71.7) takımının serbest atış lideri oldu.

Sidney Moncrief, 1979-89 yılları arasında Bucks ile 3 bin 505 serbest atıştan sayı buldu.

Houston Rockets forması giyen ve karşılaşmada 22 dakika 58 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise, 9 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 105-114

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 124-115

Orlando Magic-Boston Celtics: 120-126

Miami Heat-Toronto Raptors: 112-109

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 96-128

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 125-105

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 137-96

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 122-117

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109-111

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