NBA’de Alperen Şengün geceye damga vurdu!

NBA'de heyecanı devam ediyor. Dün gece oynanan maçta Houston Rockets, rakibi Orlando Magic'i 134-127 mağlup etti ve bu sezon ikinci galibiyetini aldı.
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise geceye damga vuran isim oldu. Alperen gece oynanan maçta double-double yaparak galibiyette büyük rol oynadı.
Rockets'ın yıldızı haline gelen Alperen Şengün, 29 dakika süre aldığı maçta 20 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.
Çeyrek Skorları:
1.çeyrek: 33-30
2çeyrek: 71-65
3.çeyrek: 100-88
4.çeyrek: 133-127