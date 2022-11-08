Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Alperen Şengün geceye damga vurdu!
Giriş Tarihi: 8.11.2022 11:24

NBA'de Alperen Şengün geceye damga vurdu!

NBA’de Alperen Şengün geceye damga vurdu!

NBA'de 2022-23 heyecanı devam ediyor. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, gece oynanan Orlando Magic - Houston Rockets maçına resmen damga vurdu. Müthiş bir performans ortaya koyan Alperen double-double yaptı ve takımını galibiyete taşıdı.

NBA'de heyecanı devam ediyor. Dün gece oynanan maçta Houston Rockets, rakibi Orlando Magic'i 134-127 mağlup etti ve bu sezon ikinci galibiyetini aldı.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise geceye damga vuran isim oldu. Alperen gece oynanan maçta double-double yaparak galibiyette büyük rol oynadı.

Rockets'ın yıldızı haline gelen Alperen Şengün, 29 dakika süre aldığı maçta 20 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Çeyrek Skorları:

1.çeyrek: 33-30

2çeyrek: 71-65

3.çeyrek: 100-88

4.çeyrek: 133-127

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 TABLOSU: Yen yılda en düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır? İlk hesaplamalar yapıldı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Bugün hesaplara yatacak
EYT SON DURUM BUGÜN HABERLERİ: 8 Kasım 2022 Kabine Toplantısı ardından gündemde! EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Maçtan sonra olay eleştiri! "Eyvah, şimdi ne yapacağız?"
Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu
SON DAKİKA: Ağrı Tutak'ta korkunç kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü feci şekilde çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
TOKİ kura çekimi takvimi yayında! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 Sosyal konut TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Kasım 2022 MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Alperen Şengün geceye damga vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA