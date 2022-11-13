Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Boston Celtics art arda 6. galibiyetini aldı! Dallas'ta Doncic şov devam ediyor...
Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:08

NBA'de Boston Celtics art arda 6. galibiyetini aldı! Dallas'ta Doncic şov devam ediyor...

AA
NBA’de Boston Celtics art arda 6. galibiyetini aldı! Dallas’ta Doncic şov devam ediyor...

NBA'de heyecan devam ediyor.  Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 117-108 yenen Boston Celtics, üst üste 6. maçını kazandı. Gecenin öne çıkan bir diğer maçında Dallas, Portland'ı mağlup etti. Dallas'ın yıldızı Luka Doncic 40 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 43 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde Pistons deplasmanından galip ayrıldı.

Celtics'te Grant Williams 19 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart da 18 sayı, 10 asist, 5 top çalmayla "double double" yaptı. Pistons cephesinde Bojan Bogdanovic 28 sayı, 6 ribaunt, Jaden Ivey ise 26 sayıyla maçı tamamladı.

DONCİC'TEN TRAİL BLAZERS'A KARŞI 40 SAYILIK "TRİPLE DOUBLE"

Batı Konferansı'ndaki karşılaşmada Dallas Mavericks, sahasında Portland Trail Blazers'ı 117-112 mağlup etti. Mavericks'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic 42 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 23 yaşındaki Doncic, kariyerinde 4. kez 40 sayılık "triple double"a imza attı.

Spencer Dinwiddie 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Christian Wood 19 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Trail Blazers'ta Jerami Grant'in 37 sayı, 6 ribaunt, Damian Lillard'ın 29 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Anfernee Simons'ın 24 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

- FURKAN 7, ALPEREN 6 SAYI ATTI

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Atlanta Hawks'u 121-109 yendi maçta 7 sayı kaydetti. 76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 42 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 119-106 kaybettikleri New Orleans Pelicans deplasmanında 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.

- Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 95-110

Washington Wizards-Utah Jazz: 121-112

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 118-104

Detroit Pistons-Boston Celtics: 108-117

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-109

Miami Heat-Charlotte Hornets: 132-115

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 117-112

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 119-106

EN ÇOK OKUNANLAR

Sözleşmeliye kadro son durum gelişmeleri 13 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
EYT SON DURUM BUGÜN: Vedat Bilgin'den kapsam ve formüle dair açıklama! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı açıklandı! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde geldi
Tarih belli oldu! 2023 Türkiye'nin göklerdeki miladı olacak: MMU yeni bir sayfa açacak
Emekli ve memur zammı 2023 ile 6 tabloda tüm yeni maaş hesapları! Enflasyon farkı ile Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Bazı telefonlara neden Deprem Anı Ülke Tatbikatı mesajı gelmedi? AFAD Başkanı açıkladı
CANLI YAYIN! TOKİ Van kura çekimi isim listesi sorgulama: Van TOKİ kura sonuçları 2022 nasıl ve nereden öğrenilir?
EYT son dakika haberleri bugün: İşte yasanın çıkış tarihi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? EYT ilk maaş ne zaman yatacak?
BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR? Aslı Enver'den büyük sürpriz! Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Boston Celtics art arda 6. galibiyetini aldı! Dallas'ta Doncic şov devam ediyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA