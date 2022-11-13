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Giriş Tarihi: 13.11.2022 16:43

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, yarın mı? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, yarın mı? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı için milyonların bekleyişi başladı. Birçok oyuncumuzun NBA'da oynamasından dolayı milliler eksik kadroyla ile mücadele edecek. Bu noktada, Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, yarın mı, hangi kanalda ve saat kaçta soruları basketbol severler tarafından araştılıyor. İşte Sırbistan Türkiye basketbol maçına ilişkin ayrıntılar...

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, yarın mı ve hangi kanalda soruları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Belçika'yı farklı skorla geçen milliler, dünya kupası umutları için karşılaşmadan mutlak galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Birçok oyuncumuzun NBA'de oynaması sebebiyle eksik kadromuzla deplasmanda Sırbistan ile mücadele edeceğiz. Peki, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan Türkiye basketbol maç 14 Kasım 2022 saat 22.00'da oynanacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda, Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 14 Kasım Pazartesi günü sahasında Sırbistan ile karşılaşacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı NTV Spor'dan canlı izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan Türkiye basketbol maç 14 Kasım 2022 saat 22.00'da oynanacak.

TÜRKİYE 12 DEV ADAM KADROSU

Buğrahan Tuncer, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

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Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, yarın mı? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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