Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, yarın mı? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, yarın mı ve hangi kanalda soruları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Belçika'yı farklı skorla geçen milliler, dünya kupası umutları için karşılaşmadan mutlak galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Birçok oyuncumuzun NBA'de oynaması sebebiyle eksik kadromuzla deplasmanda Sırbistan ile mücadele edeceğiz. Peki, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Sırbistan Türkiye basketbol maç 14 Kasım 2022 saat 22.00'da oynanacak.
TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Sırbistan Türkiye basketbol maç 14 Kasım 2022 saat 22.00'da oynanacak.
TÜRKİYE 12 DEV ADAM KADROSU
Buğrahan Tuncer, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir