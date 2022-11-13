Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, yarın mı? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, yarın mı ve hangi kanalda soruları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Belçika'yı farklı skorla geçen milliler, dünya kupası umutları için karşılaşmadan mutlak galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Birçok oyuncumuzun NBA'de oynaması sebebiyle eksik kadromuzla deplasmanda Sırbistan ile mücadele edeceğiz. Peki, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?