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Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:25

Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un formasını emekliye ayıracak

AA
Anadolu Efes, Krunoslav Simon’un formasını emekliye ayıracak

Anadolu Efes Spor Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanacak maçta eski Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon'un formasını emekli edecek.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre, Simon'un 44 numaralı forması, gelenek haline gelen "forma emekliliği" uygulaması kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak.

Tecrübeli basketbolcunun forması, Olympiakos maçının devre arasında gerçekleştirilecek törenle salona asılacak.

Simon, Anadolu Efes'in eski başantrenörü Aydın Örs ve eski oyuncularından Petar Naumoski'nin ardından bu şekilde onurlandırılan üçüncü isim olacak. Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ise Simon'a teşekkür plaketi takdim edecek.

Lacivert-beyazlı formayı 2017-2022 yıllarında giyen 37 yaşındaki oyuncu, ikişer Avrupa Ligi, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un formasını emekliye ayıracak
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