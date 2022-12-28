Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son dakika haberleri: Luka Doncic NBA tarihinde bir ilki başardı! 60 sayı ve inanılmaz rekor...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:03

Son dakika haberleri: Luka Doncic NBA tarihinde bir ilki başardı! 60 sayı ve inanılmaz rekor...

Son dakika haberleri: Luka Doncic NBA tarihinde bir ilki başardı! 60 sayı ve inanılmaz rekor...

Son dakika haberleri: NBA’de bu gece Dallas Mavericks ile New York Knicks arasında oynanan karşılaşma inanılmaz bir performansa sahne oldu. Dallas’ın Sloven yıldızı Luka Doncic, takımının uzatmada 126-121 galip geldiği maçta NBA tarihinde bir ilki başardı.

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Gecenin maçında Dallas Mavericks ile New York Knicks karşı karşıya geldi. American Airlines Center'da nefes kesen mücadelede parkeden zaferle ayrılan taraf, 126-121'lik skorla Dallas Mavericks oldu.

Karşılaşmanın bitimine 30 saniye kala 112-103 geride olan Dallas Mavericks, Luka Doncic'in epik performansıyla maçı önce uzatmalara taşıdı, ardından galibiyete uzandı. New York Knicks karşısında 47 dakika süre alan Sloven basketbolcu, 31'de 21 saha içi isabetiyle 60 sayı üretti.

New York Knicks potasında gönderdiği 60 sayının yanı sıra 5'i ofansif olmak üzere 21 ribaund alıp 10 da asist yapan Luka Doncic, tarihi mücadeleyi triple-double ile tamamlamayı başardı.

YOK ARTIK LUKA DONCIC

Dallas Mavericks, New York Knicks'i uzatmalarda 126-121 yenerken maça Luka Doncic'in bireysel performansı damga vurdu. Dallas Mavericks'i galibiyete taşıyan Sloven yıldız, 60 sayı 21 ribaund 10 asist ile triple-double yaparken NBA tarihinde bir ilki başardı.

Bu sezon 60 sayı barajını geçen ilk oyuncu olan Luka Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, +20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu. Maç sonu duyguları sorulan yıldız oyuncu, "ölümüne yorgunum" dedi.

ÖNCEKİ REKOR JAMES HARDEN'A AİT

James Harden, NBA'de 2018'de normal sezonda Houston Rockets formasıyla Orlando Magic karşısında 60 sayı 10 ribaund 11 asistle 60 sayılık triple-double'a imza atan ilk oyuncu olmuştu. Doncic bu tarihi performansı, 11 ribaund fazla alarak geride bıraktı.

NEW YORK KNICKS'IN ÇABASI YETMEDİ

New York Knicks cephesinde Quentin Grimes ürettiği 33 sayı ile takımının en skorer ismi olurken; Julius Randle, Mitchell Robinson ve Immanuel Quickley'nin double-double'ları New York cephesine yetmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı
Bir hıyar yangını
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
İki tebliğ arasında kaldık ya Resulullah
Acınası ezikler
Bir güzellik merkezi faciası daha! Epilasyon yaptırdı bacakları yandı
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi! İşte 2023 Yeni İETT, Metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Luka Doncic NBA tarihinde bir ilki başardı! 60 sayı ve inanılmaz rekor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA