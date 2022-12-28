Son dakika haberleri: Luka Doncic NBA tarihinde bir ilki başardı! 60 sayı ve inanılmaz rekor...

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Gecenin maçında Dallas Mavericks ile New York Knicks karşı karşıya geldi. American Airlines Center'da nefes kesen mücadelede parkeden zaferle ayrılan taraf, 126-121'lik skorla Dallas Mavericks oldu.

Karşılaşmanın bitimine 30 saniye kala 112-103 geride olan Dallas Mavericks, Luka Doncic'in epik performansıyla maçı önce uzatmalara taşıdı, ardından galibiyete uzandı. New York Knicks karşısında 47 dakika süre alan Sloven basketbolcu, 31'de 21 saha içi isabetiyle 60 sayı üretti.

New York Knicks potasında gönderdiği 60 sayının yanı sıra 5'i ofansif olmak üzere 21 ribaund alıp 10 da asist yapan Luka Doncic, tarihi mücadeleyi triple-double ile tamamlamayı başardı.