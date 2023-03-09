Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynayacakken, Beşiktaş da Başakşehir'in misafiri olacak. Hafta İstanbulspor - Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Ümraniyespor maç yapmayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük

11 Mart Cumartesi

16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa

12 Mart Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

13 Mart Pazartesi

20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor