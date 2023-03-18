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Giriş Tarihi: 18.3.2023 11:43

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double double" yaptığı Pelicans maçını kazandı!

AA
NBA’de Houston Rockets, Alperen Şengün’ün double double yaptığı Pelicans maçını kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 114-112 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 17 sayı, 11 ribauntla oynadı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki mücadelede play-off iddiası kalmayan Rockets, ağırladığı Pelicans'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Porter 20 sayı, 6 asist ve Alperen 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalmayla maçı tamamladı. Bitime 0.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle takımına galibiyeti getiren Jabari Smith de 11 sayı, 8 ribaunt üretti.

Pelicans'ta Brandon Ingram'in 31 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas'ın 22 sayı, 17 ribaunt, 4 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Washington Wizards'ı 117-94 yendiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 asist, 3 ribaunt, 2 top çalmayla bitirdi.

Mavericks, Lakers'ı son saniye basketiyle yendi

Batı Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Dallas Mavericks, Maxi Kleber'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle Los Angeles Lakers deplasmanından 111-110 galip ayrıldı.

Luka Doncic'in yokluğunda 38 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Kyrie Irving, Mavericks'in skor yükünü çekti. Christian Wood 12 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma, maçın kahramanı Kleber ise 10 sayıyla oynadı.

Lakers cephesinde Anthony Davis 26 sayı, 10 ribaunt, D'Angelo Russell da 11 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

Bulls, Timberwolves'u 2 uzatmada geçti

Chicago Bulls, normal süresi 113-113, ilk uzatma bölümü ise 123-123 tamamlanan Minnesota Timberwolves mücadelesini 139-131 kazandı.

Ev sahibi Bulls'un all-star oyuncusu DeMar DeRozan 49 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Zach LaVine de 39 sayı, 5 asistle DeRozan'a eşlik etti.

Timberwolves'ta Mike Conley 28 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, Jaden McDaniels 25 sayı, 6 ribaunt ve Rudy Gobert 21 sayı, 19 ribaunt, 5 blokla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 82-121

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 127-119

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 117-94

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 139-131 (uzatmada)

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 114-112

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 120-126 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 112-126

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 110-111

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NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double double" yaptığı Pelicans maçını kazandı!
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