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Giriş Tarihi: 1.11.2023 10:53 Son Güncelleme: 1.11.2023 10:53

Son dakika: Cedi Osmanlı Spurs, Suns'ı 115-114 yendi! Son anda gelen galibiyet...

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Son dakika: Cedi Osmanlı Spurs, Suns’ı 115-114 yendi! Son anda gelen galibiyet...

Son dakika NBA haberleri: Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı 115-114 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 3 maçla devam edildi. Spurs, konuk olduğu Suns karşısında maçın bitimine iki saniye kala Keldon Johnson'ın basketiyle karşılaşmada ilk defa öne geçti ve mücadeleyi de bir sayı farkla kazandı.

Spurs'te Johnson, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Suns'ta ise Kevin Durant'in 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı verdi.

Günün bir diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 109-91 yenerken Julius Randle 19 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Brunson da 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Los Angeles Clippers ise konuk ettiği Orlando Magic'i 118-102 mağlup ederken Paul George 27 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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Son dakika: Cedi Osmanlı Spurs, Suns'ı 115-114 yendi! Son anda gelen galibiyet...
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