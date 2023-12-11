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Giriş Tarihi: 11.12.2023 19:16 Son Güncelleme: 11.12.2023 19:37

Zonguldakspor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan: "Zonguldak'ı hak ettiği yere getireceğiz"

Zonguldakspor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan: Zonguldak’ı hak ettiği yere getireceğiz

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Zonguldakspor Basket 67, Urla Belediyesi'ni mağlup ederek zirveye oturdu. Karşılaşmanın ardından konuşan kulüp başkanı Kanat Tan, "Amacımız Zonguldak’ı hak ettiği yere getirmektir. Bu memleketi Süper Lig'e taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde Zonguldakspor Basket 67 takımı, Cumartesi günü oynadığı maçta Urla Belediyesi'ni 76-57 yenerek 25 puana ulaştı ve liderliğini devam ettirdi.

Mücadelenin ardından ilk yarının bitimine 2 maç kaldığını belirten Kulüp Başkanı Kanat Tan, kalan 2 maçı da kazanarak ilk yarıyı lider bitirmek istediklerini ifade etti.

Bu sene Süper Lig'e yükselmeyi çok istediklerini belirten Kanat Tan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta zorlu deplasmanda Ferhatoğlu Gürespor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmuştuk. Bu hafta sonu da Urla Belediyespor maçını kazanarak zirvedeki yerimizi koruduk. Önemli olan 30 hafta sonunda sezonu lider bitirmek. Ben her zaman şunu söylüyorum, bu memleket Süper Lig'i hak ediyor. Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Bölgesi'nin tek takımıyız. Biz eğer Süper Lig'e çıkarsak Zonguldak şehrinin ekonomisine katkı sağlayacağız. Büyük takımlar buraya gelecek. Biz bir kıvılcım yarattık, tek istediğimiz Zonguldak halkının bize sahip çıkmasıdır. Amacımız adım adım, maç maç gidip şampiyon olmak ve Zonguldak'ı hak ettiği yere getirmektir. Bu memleketi Süper Lig'e taşıyacağız."

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Zonguldakspor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan: "Zonguldak'ı hak ettiği yere getireceğiz"
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