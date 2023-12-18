Irkçılığa ömür boyu men!

Euroleague'in 14. haftasında Olympiakos'un, Valencia Basket'e 63-59 kaybettiği karşılaşmaya, hakem Joseph Bisang'a yapılan ırkçı saldırı damga vurdu.Fransız hakemin saldırı sonrası hakem masasına gelerek kendisine yönelik sözlerin not alınmasını istediği belirtildi. Yunan ekibi Olympiakos ise olayı kınadı ve ırkçı taraftarın kombinesinin iptal edilerek ömür boyu salona alınmayacağını açıkladı.