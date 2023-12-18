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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Irkçılığa ömür boyu men!

Irkçılığa ömür boyu men!
Euroleague'in 14. haftasında Olympiakos'un, Valencia Basket'e 63-59 kaybettiği karşılaşmaya, hakem Joseph Bisang'a yapılan ırkçı saldırı damga vurdu. Maçın bitimine 26 saniye kala saha kenarı tribününde bulunan bir taraftarın, siyahi hakeme 'maymun' dediği kaydedildi. Fransız hakemin saldırı sonrası hakem masasına gelerek kendisine yönelik sözlerin not alınmasını istediği belirtildi. Yunan ekibi Olympiakos ise olayı kınadı ve ırkçı taraftarın kombinesinin iptal edilerek ömür boyu salona alınmayacağını açıkladı.

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Irkçılığa ömür boyu men!
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