Irkçılığa ömür boyu men!

Euroleague'in 14. haftasında Olympiakos'un, Valencia Basket'e 63-59 kaybettiği karşılaşmaya, hakem Joseph Bisang'a yapılan ırkçı saldırı damga vurdu. Maçınbitimine 26 saniye kalasaha kenarı tribünündebulunan bir taraftarın,siyahi hakeme 'maymun'dediği kaydedildi. Fransız hakemin saldırı sonrası hakem masasına gelerek kendisine yönelik sözlerin not alınmasını istediği belirtildi. Yunan ekibi Olympiakos ise olayı kınadı ve ırkçı taraftarın kombinesinin iptal edilerek ömür boyu salona alınmayacağını açıkladı.