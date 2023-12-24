Galatasaray Ekmas - Beşiktaş Emlakjet: 89-83

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Galatasaray Ekmas, derbide maçında evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 89-83 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 5'inci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 4'üncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

GALATASARAY EKMAS: Walden 20, Prepelic 17, Göksenin Köksal 8, Yeboah 8, McCormack 25, İsmet Akpınar 3, Sadık Emir Kabaca 4, Bost 4, Samet Geyik

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Needham 8, Mathews 12, Yiğit Arslan 2, Mitchell 15, Delgado 15, Allman 13, Berk İbrahim Uğurlu 11, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 6, Samet Yiğitoğlu 1

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 50-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-68

MAÇ SONUCU: 89-83