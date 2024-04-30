Barcelona, Olympiakos karşısında seriyi 2-1 yaptı

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreği 13-13 eşitlikle tamamlandı. Olympiakos, başa baş geçen mücadelenin ilk devresini 37-32'lik skorla önde bitiren taraf oldu.
Üçüncü periyodu Barcelona'nın 57-51 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın normal süresi 71-71 beraberlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatma periyodunda rakibini 82-80 mağlup eden Barcelona, seride 2-1 üstünlük yakaladı.
Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin 4. maçı, 2 Mayıs Perşembe günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.