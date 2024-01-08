Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Beşiktaş’a şampiyon hoca
Giriş Tarihi: 8.1.2024

Beşiktaş’a şampiyon hoca

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’a şampiyon hoca

Genesio, Van Bronckhorst ve Lucescu ile görüşüp anlaşamayan yönetim, son dakika kapısını çaldığı Fernando Santos’u ikna etti. Başkan Hasan Arat’ın Portekiz’de bizzat görüştüğü 69 yaşındaki çalıştırıcı, 1.5 yıllık imza attı

Yeni teknik direktör için aralıksız çalışan Beşiktaş yönetimi, dün bir sürpriz yaparak, Avrupa Şampiyonu apoletli Fernando Santos ile anlaştı. Bruno Genesio, Giovanni van Bronckhorst ve Mircea Lucescu ile yaptığı görüşmeleri sonuçlandıramayan siyahbeyazlı kurmaylar, Polonya Milli Takımı'ndan eylül ayında ayrılan Portekizli çalıştırıcıyı ikna etti. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Romanya'da gerçekleştirdiği zirvede Rumen hocanın şartlarını ağır bulan siyahbeyazlılar, hemen Santos ile temasa geçti. Başkan Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Hücel ile dün Portekiz'e giderek bizzat görüştüğü 69 yaşındaki teknik adamla el sıkıştı.

TEKNİK KADROSUYLA BİRLİKTE GELİYOR
Bugün Başkan Arat ile İstanbul'a gelecek olan başarılı çalıştırıcı, 1.5 yıllık imza attı. Santos'un yardımcılıklarını, Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağı bildirildi.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?
Portekiz ile birlikte EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri playoff yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek elendiği maçta da rakip takımın teknik direktörü 69 yaşındaki çalıştırıcıydı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Santos, Komşu'da 4 kez yılın teknik direktörü seçildi. Tecrübeli hoca, aynı zamanda elektrik mühendisi...

1 GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Bruno Genesio uzun kontrat istedi, Sergen Yalçın B Planı olduğunu hissedince Antalya'ya imza attı. Giovanni van Bronckhorst ekibini toplayamadı. Takvimden her gün bir yaprak koptu… Beşiktaş yönetimi köşeye sıkışmıştı. Lucescu ismi ortada dolaşırken, ondan 7-8 yaş genç, en son ne zaman kulüp takımı çalıştırdığını kendisi de hatırlamayan Fernando Santos'la anlaşmanın tek bir açıklaması var: Boşta buldukları ilk teknik adam... Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ikilisinin Santos için demek ki kurabilecekleri iki paragraf var ki, bu imza geldi. Beşiktaş'a hayırlı olsun.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
HDP/DEM'den CHP'ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz
Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
SABAH’ın haberi ihbar kabul edildi... Buca’daki doğa katliamına Çevre Şehircilik el koydu
Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, Galatasaray maçına damga vurdu! Taraftarları mest etti...
Tiyatro teklifi aldı
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’a şampiyon hoca
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA