Beşiktaş’a şampiyon hoca

Genesio, Van Bronckhorst ve Lucescu ile görüşüp anlaşamayan yönetim, son dakika kapısını çaldığı Fernando Santos’u ikna etti. Başkan Hasan Arat’ın Portekiz’de bizzat görüştüğü 69 yaşındaki çalıştırıcı, 1.5 yıllık imza attı
Yeni teknik direktör için aralıksız çalışan Beşiktaş yönetimi, dün bir sürpriz yaparak, Avrupa Şampiyonu apoletli Fernando Santos ile anlaştı. Bruno Genesio, Giovannivan Bronckhorst ve MirceaLucescu ile yaptığı görüşmelerisonuçlandıramayan siyahbeyazlıkurmaylar, PolonyaMilli Takımı'ndan eylül ayındaayrılan Portekizliçalıştırıcıyı ikna etti. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Romanya'da gerçekleştirdiği zirvede Rumen hocanın şartlarını ağır bulan siyahbeyazlılar, hemen Santos ile temasa geçti. Başkan Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Hücel ile dün Portekiz'e giderek bizzat görüştüğü 69 yaşındaki teknikadamla el sıkıştı.
TEKNİK KADROSUYLA BİRLİKTE GELİYOR
Bugün Başkan Arat ile İstanbul'agelecek olan başarılıçalıştırıcı, 1.5 yıllık imza attı.Santos'un yardımcılıklarını,Joao Carlos Viana Cunha Costa,Paulo Jose Ramos Mendes,Justino Fernando, Ricardo MiguelCandido de Sousa Santos,Jorge Manuel Caetano do Rosario'nunyapacağı bildirildi.
FERNANDO SANTOS KİMDİR?
Portekiz ile birlikte EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri playoff yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek elendiği maçta da rakip takımın teknik direktörü 69 yaşındaki çalıştırıcıydı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Santos, Komşu'da 4 kez yılın teknik direktörü seçildi. Tecrübeli hoca, aynı zamanda elektrik mühendisi...
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BÜLENT TİMURLENK Bruno Genesio uzun kontrat istedi, Sergen Yalçın B Planı olduğunu hissedince Antalya'ya imza attı. Giovanni van Bronckhorst ekibini toplayamadı. Takvimden her gün bir yaprak koptu… Beşiktaş yönetimi köşeye sıkışmıştı. Lucescu ismi ortadadolaşırken, ondan7-8 yaş genç, enson ne zaman kulüp takımıçalıştırdığını kendiside hatırlamayan Fernando Santos'la anlaşmanın tek bir açıklaması var: Boşta buldukları ilk teknik adam... Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ikilisinin Santos içindemek ki kurabilecekleriiki paragrafvar ki, bu imzageldi. Beşiktaş'ahayırlı olsun.