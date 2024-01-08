Beşiktaş’a şampiyon hoca

Yeni teknik direktör için aralıksız çalışan Beşiktaş yönetimi, dün bir sürpriz yaparak, Avrupa Şampiyonu apoletli Fernando Santos ile anlaştı.Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Romanya'da gerçekleştirdiği zirvede Rumen hocanın şartlarını ağır bulan siyahbeyazlılar, hemen Santos ile temasa geçti. Başkan Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Hücel ile dün Portekiz'e giderek bizzat görüştüğüSantos'un yardımcılıklarını,Joao Carlos Viana Cunha Costa,Paulo Jose Ramos Mendes,Justino Fernando, Ricardo MiguelCandido de Sousa Santos,Jorge Manuel Caetano do Rosario'nunyapacağı bildirildi.Portekiz ile birlikte EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri playoff yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek elendiği maçta da rakip takımın teknik direktörü 69 yaşındaki çalıştırıcıydı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Santos, Komşu'da 4 kez yılın teknik direktörü seçildi. Tecrübeli hoca, aynı zamanda elektrik mühendisi...runo Genesio uzun kontrat istedi, Sergen Yalçın B Planı olduğunu hissedince Antalya'ya imza attı. Giovanni van Bronckhorst ekibini toplayamadı. Takvimden her gün bir yaprak koptu… Beşiktaş yönetimi köşeye sıkışmıştı.Fernando Santos'la anlaşmanın tek bir açıklaması var: Boşta buldukları ilk teknik adam... Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ikilisinin