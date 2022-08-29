Beşiktaş’ta Ghezzal yok, Dele Alli var

Bugün evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta en önemli eksik Rachid Ghezzal. Karagümrük karşısında sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Cezayirli futbolcu, bu kez de üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyecek.
Kartal'ın bu sezon gerçekleştirdiği en flaş transfer olan Dele Alli ise göreve hazır. İngiliz 10 numaranın orta sahada Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e eşlik etmesi bekleniyor.
JOSEF TAKIMA DÖNDÜ
Öte yandan geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle ilk üç hafta görev alamayan Josef de Souza, takıma döndü. Sivas karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmeyen tecrübeli futbolcunun, gelecek hafta MKE Ankaragücü ile yapılacak karşılaşmada hazır hale gelmesi, görev verilmesi halinde de forma giymesi bekleniyor.
KARTAL YİNE KAPALI GİŞE
Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta içinde SABAH Spor'a yaptığı açıklamada, 21.45 maçlarının çok geç olduğunu belirterek, "Tribünlerde çocukları ve aileleri görmek istiyoruz. Taraftarlar evlerine dönmekte güçlü çekiyor" demişti.
Siyah-Beyazlı futbolseverler ise takımlarının Vodafone Park'taki maçlarına büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta 4-1 kazanılan Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, Sivasspor müsabakasına da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği belirtildi. Beşiktaş, kombine bilet satışlarında ise 20 binin üzerine çıkmıştı.
ZAFER HAFTASI'NA ÖZEL KAMPANYA
Kartal Yuvası, Zafer Haftası nedeniyle anlamlı bir kampanya başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Zafer Haftası boyunca satın alacakları Beşiktaş formalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzasını ücretsiz olarak bastırabilecekler.