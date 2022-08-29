Beşiktaş’ta Ghezzal yok, Dele Alli var

KARTAL YİNE KAPALI GİŞE

Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta içinde SABAH Spor'a yaptığı açıklamada, 21.45 maçlarının çok geç olduğunu belirterek, "Tribünlerde çocukları ve aileleri görmek istiyoruz. Taraftarlar evlerine dönmekte güçlü çekiyor" demişti.

Siyah-Beyazlı futbolseverler ise takımlarının Vodafone Park'taki maçlarına büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta 4-1 kazanılan Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, Sivasspor müsabakasına da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği belirtildi. Beşiktaş, kombine bilet satışlarında ise 20 binin üzerine çıkmıştı.