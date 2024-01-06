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Giriş Tarihi: 6.1.2024

İbre Luce’ye dönüyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
İbre Luce’ye dönüyor

Bruno Genesio’dan cevap alamayan Beşiktaş’ta, son aday Van Bronckhorst da ekibindeki sıkıntılar nedeniyle imzayı atamadı. Bir süre daha beklenecek, Hollandalı hoca sorunları çözemezse rota Lucescu’ya dönecek

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşamıyor... Bir süre Bruno Genesio ile görüşen ancak Fransız hocadan olumlu ya da olumsuz bir cevap alamayan siyah-beyazlı kulüp, rotasını Giovanni van Bronckhorst'a kırmıştı. Hollandalı teknik adamla da ön protokol imzalayan Beşiktaş, bir türlü işi resmiyete dökemedi. 48 yaşındaki çalıştırıcının, dün Kasımpaşa maçında tribünde olması isteniyordu. Fakat Van Bronckhorst'un ekibinde olması beklenen Van Gastel'deki sıkıntılar çözülemedi. Kulübü NAC Breda, Gastel'in ayrılığına izin vermedi. Van Bronckhorst'a ise pazartesiyye kadar süre verildi.

YARDIMCISI TOPRAKTEPE
Tecrübeli hoca bu zaman dilimi içerisinde teknik heyetini tamamlayıp olumlu geri dönüş yapmazsa, rota tekrar değiştirilecek… Kartal'ın B Planı ise Mircea Lucescu… Daha önce G.Saray ve Beşiktaş'ta çalışan 78 yaşındaki teknik direktörün koltuğa oturması durumunda, yardımcılığını Serdar Topraktepe'nin yapması bekleniyor. Luce dışında başka alternatifleri de olan siyah-beyazlılar, Van Bronckhorst ile 1.5+1 senelik mukavele konusunda el sıkışmıştı.

JOVANOVİC ÖNERİSİ
SİYAH-beyazlılar, teknik adam konusunu çözmeye çalışırken kulübe de öneriler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fatih Terim'in teknik direktörlüğe gelmesiyle Panathinaikos'la yollarını ayıran Ivan Jovanovic'in önerildiği belirtildi. Ancak Başkan Hasan Arat'ın, 61 yaşındaki teknik adamla ilgili olumlu bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

SAÇLARIM ŞEKIL ÖNÜMDEN ÇEKİL!
BEŞİKTAŞ'TA kadro dışı kalan 5 futbolcu arasında yer alan Aboubakar için saç ektirdiği ve bu nedenle forma giymek istemediği, hatta kafa topuna çıkmaktan kaçındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kamerunlu golcü, Afrika Kupası için gittiği milli takımda yeni imajıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncunun, ektirdiği saçlarının bir hayli çıktığı gözlerden kaçmadı. Bu durum sosyal medyayı gün boyu meşgul etti.

UÇAR: TEKNİK ADAM KONUSU BİZİ DE ÜZDÜ
BEŞİKTAŞ Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili çalışmaları olduğunu aktaran Uçar, "Bizim zamanımızdaki takım, kolej takımıydı. O havayı yakalamak için bu işe soyunduk" dedi. Rıza Çalımbay'ın, Samet Aybaba'nın telefonlarını açmadığını da belirten Uçar, teknik direktör konusuyla ilgili de şöyle konuştu: "Takımın eksikleri aşağı yukarı belli. Söz konusu hocayla bunlar paylaşılacak. Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır. Öncelikli olarak Rizespor maçına yetişmezse, bir sonraki maça yeni hocayla çıkmak istiyoruz. Bu kadar uzaması bizi de üzdü. Biraz vakit kaybettik. Bu konuda sığınacak bir şeyimiz yok. Önemli olan, bir an önce Beşiktaş'a layık bir hocayı göreve başlatmak."

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