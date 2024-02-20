Kılıç’ı çekti Cenk’i kazandı

6 MAÇ SONRA TOSUN PAŞA
Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig'de 6 maç sonra gol sevinci yaşadı. En son 9 Ocak 2024'te 4-0 kazanılan Ç.Rizespor karşılaşmasında bir gol atan
Tosun Paşa, sonrasındaki 6 mücadelede takıma iki asist katkısı vermişti. Konyaspor ağlarını havalandıran Cenk, 22 lig maçında 5 gol-5 asistlik performansa ulaştı. Toplamda 9 gol-6 asisti var.
MUÇİ: HER YERDE OYNAYABİLİRİM
Beşiktaş'ın
yeni transferi Muci, Kayserispor'un ardından Konya maçına da ilk 11'de başladı. Arnavut 10 numara galibiyeti şöyle değerlendirdi: "İlk iç saha maçımda 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Taraftarı daha önceden biliyordum. Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her yerde, her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek."
SON 14 GOLÜN 9'UNDA İMZASI VAR
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşısında da sessizliği bozan isim oldu. Siyahbeyazlıların attığı son 14 golün 9'una (8 gol-1 asist) etki eden
genç yetenek yine övgüleri topladı. Taraftarlar "İyi ki varsın", "Sen Allah'ın bir lütfusun", "Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun geleceği"
diyerek Semih'in hakkını teslim etti.
'BENİM ATMAM DEĞİL KAZANMAMIZ ÖNEMLİ'
2024 yılında Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan oyuncu olan Semih Kılıçsoy (7 gol / 2 asist) karşılaşma sonrası "Taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyordu. Galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Ben de gol attığım için mutluyum. Bir hedefim yok. Maç maç bakıyorum. Atıyorum ama takımın kazanması daha önemli" diye konuştu.
KARANLIKTAN AYDINLIĞA
Beşiktaş'ın
maçın ilk yarısında topla oynama oranında rakip Konyaspor'un gerisinde kalması taraftarı kızdırdı. Takımın golcüsü Cenk Tosun ile kalecisi Mert Günok'un topla buluşma sayısı eşitti (16)…
Topa sahip olmadaki yüzde 42'ye 58'lik oran da dikkat çekti.
İkinci 45'te ise bambaşka bir kartal vardı. Rashica da konuyla ilgili, "İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik. Biraz daha geriye çekildik. Ama ikinci devrede bunu değiştirdik. Ofansif oynadık ve kontrolü ele aldık" dedi.