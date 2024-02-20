Kılıç’ı çekti Cenk’i kazandı

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig'de 6 maç sonra gol sevinci yaşadı.Tosun Paşa, sonrasındaki 6 mücadelede takıma iki asist katkısı vermişti. Konyaspor ağlarını havalandıran Cenk, 22 lig maçında 5 gol-5 asistlik performansa ulaştı. Toplamda 9 gol-6 asisti var.Beşiktaş'ınyeni transferi Muci, Kayserispor'un ardından Konya maçına da ilk 11'de başladı. Arnavut 10 numara galibiyeti şöyle değerlendirdi: "İlk iç saha maçımda 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Taraftarı daha önceden biliyordum. Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her yerde, her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek."Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşısında da sessizliği bozan isim oldu. Siyahbeyazlıların attığı son 1genç yetenek yine övgüleri topladı. Taraftarlardiyerek Semih'in hakkını teslim etti.2024 yılında Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan oyuncu olan Semih Kılıçsoy (7 gol / 2 asist) karşılaşma sonrası "Taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyordu. Galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Ben de gol attığım için mutluyum. Bir hedefim yok. Maç maç bakıyorum. Atıyorum ama takımın kazanması daha önemli" diye konuştu.maçın ilk yarısında topla oynama oranında rakip Konyaspor'un gerisinde kalması taraftarı kızdırdı. Takımın golcüsüTopa sahip olmadakiİkinci 45'te ise bambaşka bir kartal vardı. Rashica da konuyla ilgili, "İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik. Biraz daha geriye çekildik. Ama ikinci devrede bunu değiştirdik. Ofansif oynadık ve kontrolü ele aldık" dedi.