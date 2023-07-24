Magandaya çifte darbe

Bakırköy'de önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından tutanaklar tanzim edilirken sürücülerden Y.D., Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'a saldırarak ciddi bir şekilde darp etmişti. Gözaltına alınan söz konusu şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından darp, hakaret ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edilip, tutuklandı. Daha önce 11 kez polise geliş kaydı olduğu öğrenilen Y.D. için Beşiktaş da hukuki girişimde bulunacak.Ayrıca, bu olaydan dolayı kulübün de mağdur olduğu belirtilerek hukuki mercilere şikâyette bulunulacak.sezon İstanbulspor'dan transfer edilen ve ikinci yarıda Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, yeniden döndüğü Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi yurt dışında yapılan kampta olumlu izlenimler bırakmıştı. Şenol Güneş de 22 yaşındaki futbolcuyu Omar Colley'in alternatifi olarak düşünüyordu. Ancak kendisine yapılan saldırı sonrası hamstring kasları yırtılan Emrecan'ın ameliyat olacağı ve 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan'ın yaşadıkları sonrası moraller altüst oldu. Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular üzüntülerini dile getirirken, genç oyuncuya geçmiş olsun temennisinde bulundular. Siyahbeyazlı taraftarlar da sosyal medya üzerinden Emrecan'a destek verdi.