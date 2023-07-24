Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Magandaya çifte darbe
Giriş Tarihi: 24.7.2023

Magandaya çifte darbe

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Magandaya çifte darbe

Darp, hakaret ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edilen söz konusu şahıs tutuklandı. Beşiktaş da mağduriyet nedeniyle hukuki yollara başvuracak

Bakırköy'de önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından tutanaklar tanzim edilirken sürücülerden Y.D., Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'a saldırarak ciddi bir şekilde darp etmişti. Gözaltına alınan söz konusu şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından darp, hakaret ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edilip, tutuklandı. Daha önce 11 kez polise geliş kaydı olduğu öğrenilen Y.D. için Beşiktaş da hukuki girişimde bulunacak. Siyah-beyazlı yönetim, davaya doğrudan müdahil olma kararı aldı. Ayrıca, bu olaydan dolayı kulübün de mağdur olduğu belirtilerek hukuki mercilere şikâyette bulunulacak.




AMELİYAT OLACAK
Geçen sezon İstanbulspor'dan transfer edilen ve ikinci yarıda Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, yeniden döndüğü Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi yurt dışında yapılan kampta olumlu izlenimler bırakmıştı. Şenol Güneş de 22 yaşındaki futbolcuyu Omar Colley'in alternatifi olarak düşünüyordu. Ancak kendisine yapılan saldırı sonrası hamstring kasları yırtılan Emrecan'ın ameliyat olacağı ve 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan'ın yaşadıkları sonrası moraller altüst oldu. Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular üzüntülerini dile getirirken, genç oyuncuya geçmiş olsun temennisinde bulundular. Siyahbeyazlı taraftarlar da sosyal medya üzerinden Emrecan'a destek verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Para transferini tuvaletlerde yaparken yakalandılar
Burası Afrika değil, Marmaris
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
SON DAKİKA | Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siz, PKK ve uzantılarıyla, FETÖ'cülerle yolunuza devam edin
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hindistan'da İslamofobi yine hortladı! İki cami için "15 gün içinde yıkım" kararı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Magandaya çifte darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA