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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Umut Meraş da kaza geçirdi

Umut Meraş da kaza geçirdi
BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli futbolcusu Umut Meraş, İstanbul Çekmeköy civarlarında trafik kazası geçirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol bekin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca yıldız oyuncunun kullandığı araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Umut, siyah-beyazlıların dün akşam gerçekleşen idmanında da yerini aldı.

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Umut Meraş da kaza geçirdi
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