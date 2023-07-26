Umut Meraş da kaza geçirdi

BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli futbolcusu Umut Meraş, İstanbul Çekmeköy civarlarında trafik kazası geçirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol bekin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca yıldız oyuncunun kullandığı araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Umut, siyah-beyazlıların dün akşam gerçekleşen idmanında da yerini aldı.
EMRECAN AMELİYAT OLDU
Trafik kazası sonrası uğradığı saldırıda hamstring tendonu zarar gören Emrecan Uzunhan, dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu