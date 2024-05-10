Yönetim olarak yerli hocadan yanayız!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışları konusunda açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Arat şunları söyledi: "Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin Türkiye'nin kıymetleri.Yabancı hocalarla ilgili de görüşüyoruz. Yönetim olarak Türk bir isme daha sıcak bakıyoruz.Semih bizim kırmızı çizgimiz. Kontratını yeniledik, garanti altına aldık. Beşiktaşlının kahramanı şu anda. Ghezzal neden iyi oynamaya başladı? Kontratını değiştirdik. 'Bu opsiyon şartını kaldır, 90 dakika oyna' dedik. Böyle şartlarla kontrat yapılmaz.Antrenör kararını vereceğiz, hocayla birlikte transferleri yapacağız."