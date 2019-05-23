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Gazişehir finale göz kırptı

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Gazişehir finale göz kırptı
SPOR Toto 1'inci Lig'de playoff yarı final heyecanı başladı. Gazişehir Gaziantep, konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ederek, final yolunda önemli bir avantaj yakaladı. 43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir atağında gol perdesi açıldı. Yalçın'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Poepon, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 69'uncu dakikada Oğuz'un yaptığı ortada kafa vuruşuyla ağları bulan Poepon'un duble yaptı ve tabelayı belirledi: 2-0.

ADANA'DA SESSİZ GECE
Yarı finalin diğer eşleşmesinde Adana Demirspor, misafir ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaların rövanşları pazar günü oynanacak.
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Gazişehir finale göz kırptı
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