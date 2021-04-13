Muhammed Gümüşkaya galibiyetin mimarı oldu!

Altay karşısında ilk 45 dakikada etkili oyunuyla dikkat çeken Muhammet Gümüşkaya takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. Karşılaşmada 33.dakikada kaptan Gökhan Sazdağı'nın defansın arkasına attığı topu iyi takip edip yaptırdığı penaltı ile takımını 1-0 öne geçiren genç oyuncu altın değerinde 3 puana imza attı.
Teknik direktör Reha Erginer'den aldığı forma sonrası performansını haftalar geçtikçe artıran Gümüşkaya oynanan oyunla birlikte skora katkı yapmaya devam ediyor. Muhammed Gümüşkaya sezon başında Fenerbahçe'den kiralanmıştı.
Emre Belözoğlu'nun Muhammed Gümüşkaya'yı gelecek sezon planları arasına alması bekleniyor.