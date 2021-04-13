Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Muhammed Gümüşkaya galibiyetin mimarı oldu!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 16:25

galibiyetin mimarı oldu!

Muhammed Gümüşkaya galibiyetin mimarı oldu!

Spor Toto 1. Lig'de Altay karşısında 1-0’lık galip gelen ’da tek golü atan galibiyeti getiren oyuncu oldu. Boluspor'da Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Muhammed Gümüşkaya galibiyetin mimarı oldu.

Altay karşısında ilk 45 dakikada etkili oyunuyla dikkat çeken Muhammet Gümüşkaya takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. Karşılaşmada 33.dakikada kaptan Gökhan Sazdağı'nın defansın arkasına attığı topu iyi takip edip yaptırdığı penaltı ile takımını 1-0 öne geçiren genç oyuncu altın değerinde 3 puana imza attı.

Teknik direktör Reha Erginer'den aldığı forma sonrası performansını haftalar geçtikçe artıran Gümüşkaya oynanan oyunla birlikte skora katkı yapmaya devam ediyor. Muhammed Gümüşkaya sezon başında Fenerbahçe'den kiralanmıştı.

Emre Belözoğlu'nun Muhammed Gümüşkaya'yı gelecek sezon planları arasına alması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika haberi: Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Öğrencilerin hizmetine sunuldu...
Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır'a şok sözler! "20 yaşındaki çocuk, arkadaşına..."
Bakan Koca'dan son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Son dakika | Kabine toplantısı beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama: 66 milyon insanımız...
Son dakika haber: Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket!
Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı
Son dakika haberi: Emeklilerin gözü bu toplantıda: Emekliye zamlı ikramiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhammed Gümüşkaya galibiyetin mimarı oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA