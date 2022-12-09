Bizim yerimize başkası almasın!

Napoli’nin hocası Spalletti, isim vermedi ama ilgiyi resmen açıkladı
SABAH Spor, dün 'Ferdi içinNapoli'den özel scout' haberini vermiş,İtalyan ekibinin milli yıldızayakın markaj uyguladığını belirtmişti.Napoli teknik direktörü Spalletti deyaptığı açıklamada isim vermedenbu ilgiyi doğruladı. Tecrübeliteknik adam, Fenerbahçe'denEljif Elmas ve Kim Min-Jae'yialdıklarını hatırlatırken, "Türkiye'dengelen futbolcular, İtalya'da ne kadarkaliteli futbol oynayabildiklerini kanıtladı.Türkiye'de çok kaliteli futbolcularolduğunu biliyoruz. İsimleri bizde kalsınki bizim yerimize başkaları almasın"sözleriyle dikkat çekti. Napoli'nin takipettiği isimler arasında genç yıldız ArdaGüler de var.