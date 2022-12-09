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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Bizim yerimize başkası almasın!

Samet YÜKSEL
Bizim yerimize başkası almasın!

Napoli’nin hocası Spalletti, isim vermedi ama ilgiyi resmen açıkladı

SABAH Spor, dün 'Ferdi için Napoli'den özel scout' haberini vermiş, İtalyan ekibinin milli yıldıza yakın markaj uyguladığını belirtmişti. Napoli teknik direktörü Spalletti de yaptığı açıklamada isim vermeden bu ilgiyi doğruladı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi aldıklarını hatırlatırken, "Türkiye'den gelen futbolcular, İtalya'da ne kadar kaliteli futbol oynayabildiklerini kanıtladı. Türkiye'de çok kaliteli futbolcular olduğunu biliyoruz. İsimleri bizde kalsın ki bizim yerimize başkaları almasın" sözleriyle dikkat çekti. Napoli'nin takip ettiği isimler arasında genç yıldız Arda Güler de var.

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Bizim yerimize başkası almasın!
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