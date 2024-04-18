Göster gücünü

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki müsabaka 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.Kanarya'da sakatlıkları bulunanvemüsabakada yer alamayacak.DEPLASMANDAKİ ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını Konferans Ligi'nde yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Kanarya, Avrupa kupalarına veda edecek.KANARYA, Avrupa kupalarında daha önce Olympiakos ile 3 kez oynadı. İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti. Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı. F.Bahçe, bugün rakibini mağlup ederse şanssızlığa son verecek.