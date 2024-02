G.Saray’a hodri meydan!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Sırp basınına çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray ile kıyasıya girilen şampiyonluk yarışına değinen tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olmadı, kulüp tarihinde böyle bir şey olmadı. Taraftarlar bu ünvanı o kadar büyük bir heyecanla bekliyor ki pek çok büyük isim, iyi oyuncular geldi.Galatasaray da çok güçlü, bizden iki puan öndeler ama biz kendimize inanıyoruz.diye konuştu. Fenerbahçe'de çok büyük baskı olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu şu ifadeleri kullandı:"Bugün en iyisi olurken, yarın en kötüsü olabiliyorsunuz.Buradaki fanatizmin tarifi imkânsız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle şeyin olduğunu düşünmüyorum. F.Bahçe'ye gelmemin sebeplerinden biri de bu. Kulübü koşulsuz seven, her maçta her şeyini veren bir taraftar ordusu.