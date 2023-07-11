İşte 10’un anatomisi

Legia Varşova altyapısında yetişen, buradan Dinamo Moskova'ya giden ve geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Feyenoord'da şampiyonluk yaşayan Sebastian Szymanski, artık Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek…, Real Madrid'e transfer olan 10 numara Arda Güler'in boşluğunu dolduracak 24 yaşındaki Polonyalı futbolcunun anatomisini çıkardı.altyapısında merkez orta saha olarak yetişti. UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid'e karşı 10 numarada oynamasının ardından bu bölgeye geçti.libero, 8 numara, sağ ve sol açık mevkilerinde de oynayabiliyor.olmasına rağmen ihtiyaç duyduğunda sağ ayağını da oldukça başarılı kullanabiliyor.büyük özelliği attığı ara paslar. Tek hamlede rakiplerini egale edebiliyor ve takımına gol pozisyonları hazırlıyor. Top sürmede de başarılı.ayağına aldığında zor kaptırdığı için geçen sezon 48 kez faule maruz kaldı.kurma, uzaktan şut, yüksek pres ve dribbling güçlü yönleriyken, hava topu mücadelesi, duran top-serbest vuruş golü, ikili mücadele eksik kaldığı alanlar.sahasına açtığı isabetli ortalarla beklenmedik anda pozisyon buluyor. Topu çok fazla kaldırmayı sevmiyor, yerden açtığı ortalarla topu takım arkadaşıyla buluşturuyor.yaptıklarının yanı sıra topsuz oyunda da bol bol yaptığı sahte koşularla hücumda takım arkadaşlarına alan açıyor.yönlerinden olan fiziğini; hızı ve çevikliğiyle avantaja çeviriyor.37 gol atarken, bunları forma giydiği 32 maça sığdırdı.takımlar, Szymanski'nin ağları sarstığı karşılaşmalarda sahadan yüzde 85 galip ayrılırken, bu süreç kulüplere 27 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet olarak döndü.sezon Feyenoord'da 10 gol atarken, bunların 4'ünü ceza sahası dışından buldu.sezon 30 isabetli şutta çerçeveyi 10 kez tutturarak yüzde 34 oran yakaladı.Polonya Ligi, 1'er defa da Hollanda Ligi, Polonya Kupası ve U19 Gençli Ligi şampiyonluklarını yaşadı.boyunca sakatlık nedeniyle 12 maç kaçırdı. Hırslı yapıya sahip olmasına rağmen çok kart görmüyor.