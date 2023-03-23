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Giriş Tarihi: 23.3.2023

Jesus’un rakibi Sampaoli

Jesus’un rakibi Sampaoli

Sevilla ile yollarını ayıran Arjantinli teknik adamın ismi Flamengo ile anılmaya başladı

Jorge Jesus'un Sevilla ile Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi son 16 turunda eleyen Jorge Sampaoli'den kurtuluşu yok… Sarılacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli hocanın ismi Flamengo ile anılıyordu. Ancak Brezilya basını, Jesus'un yeni rakibinin Arjantinli hoca olacağı iddiasını ortaya attı. Vitor Pereira ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Flamengo için iki Jorge arasında büyük rekabet yaşanacak. Jorge Jesus'un mu yoksa Jorge Sampaoli'nin mi yeni sezonda Brezilya ekibini çalıştıracağı büyük merak konusu.

ZENİT'LE DERBİ PROVASI
FENERBAHÇE lige verilen milli arada bugün Rusya ekibi Zenit'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve S Sport Plus ile FBTV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın geliri depremzedelere bağışlanacak. Beşiktaş maçı öncesi forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Jesus, bu karşılaşmada elindeki alternatifleri deneyip bir bakıma derbinin provasını yapacak.

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Jesus’un rakibi Sampaoli
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