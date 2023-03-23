Jesus’un rakibi Sampaoli

orge Jesus'un Sevilla ileSarılacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecekAncak Brezilya basını, Jesus'un yeni rakibinin Arjantinli hoca olacağı iddiasını ortaya attı. Vitor Pereira ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılanJorge Jesus'un mu yoksa Jorge Sampaoli'nin mi yeni sezonda Brezilya ekibini çalıştıracağı büyük merak konusu.FENERBAHÇE lige verilen milli arada bugün Rusya ekibi Zenit'i konuk edecek.karşılaşmanın geliri depremzedelere bağışlanacak.