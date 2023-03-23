Jesus’un rakibi Sampaoli

Sevilla ile yollarını ayıran Arjantinli teknik adamın ismi Flamengo ile anılmaya başladı
Jorge Jesus'un Sevilla ile Fenerbahçe'yiAvrupa Ligi son 16turunda eleyen JorgeSampaoli'den kurtuluşuyok… Sarılacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizlihocanın ismiFlamengo ile anılıyordu. Ancak Brezilya basını, Jesus'un yeni rakibinin Arjantinli hoca olacağı iddiasını ortaya attı. Vitor Pereira ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Flamengoiçin iki Jorge arasında büyükrekabet yaşanacak. Jorge Jesus'un mu yoksa Jorge Sampaoli'nin mi yeni sezonda Brezilya ekibini çalıştıracağı büyük merak konusu.
ZENİT'LE DERBİ PROVASI
FENERBAHÇE lige verilen milli arada bugün Rusya ekibi Zenit'i konuk edecek. Ülker Stadı'ndasaat 19.00'da başlayacak ve SSport Plus ile FBTV'den canlı olarakyayınlanacak karşılaşmanın geliri depremzedelere bağışlanacak. Beşiktaş maçı öncesi forvet hattındabüyük sıkıntı yaşayan Jesus, bukarşılaşmada elindeki alternatiflerideneyip bir bakıma derbininprovasını yapacak.