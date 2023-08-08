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Giriş Tarihi: 8.8.2023

‘Kalıbının adamı çıkmadı!’

Eski yönetici Uslu, Başkan Ali Koç’a sert sözlerle yüklendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki tartışmaya Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu da katıldı. Telegol'e konuşan Uslu, Koç için, "Ergen ya, ergen... Ergen açıklamaları yapıyor. Aziz Yıldırım'a onu bunu dersin de 'karşıma çıkmaya cesaretin yok' diyemezsin. Bu kalıbının adamı çıkmadı. Türkiye'de FETÖ'ye posta atan adama senin cesaretin yok diyorsun. Fenerbahçe başkanının lider olması lazım. Liderliği beceremedi" ifadelerini kullandı.

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‘Kalıbının adamı çıkmadı!’
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