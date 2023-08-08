Eski yönetici Uslu, Başkan Ali Koç’a sert sözlerle yüklendi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki tartışmaya Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu da katıldı. Telegol'e konuşan Uslu, Koç için, "Ergen ya,ergen... Ergen açıklamaları yapıyor. Aziz Yıldırım'a onu bunu dersin de 'karşıma çıkmaya cesaretin yok' diyemezsin. Bu kalıbının adamı çıkmadı. Türkiye'de FETÖ'ye postaatan adama senin cesaretin yokdiyorsun. Fenerbahçe başkanının lider olması lazım. Liderliği beceremedi" ifadelerini kullandı.