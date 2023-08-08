Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki tartışmaya Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu da katıldı. Telegol'e konuşan Uslu, Koç için,Aziz Yıldırım'a onu bunu dersin de 'karşıma çıkmaya cesaretin yok' diyemezsin. Bu kalıbının adamı çıkmadı.Fenerbahçe başkanının lider olması lazım.ifadelerini kullandı.