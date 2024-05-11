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Giriş Tarihi: 11.5.2024

Rekor İsmail kartal’da!

UĞUR ÇEM
Rekor İsmail kartal’da!
3 Haziran 2018'de Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'un 6 sezonluk görevi boyunca teknik direktörün biri geldi biri gitti. Adeta değirmen halini alan hoca koltuğunda tam 9 teknik direktör oturdu. 5 yerli ve 4 yabancıyla çalışılırken, 8 isim bir sonraki sezon düşünülmedi.



Sadece 2018'in devre arasında gelen ve 446 gün görevde kalan Ersun Yanal, Mart 2020'ye kadar takımın başındaydı. 5 hocaya daha sezon bitimi beklenmeden 'güle güle' denildi. Bu isimler arasında en başarılısı 2.36 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal oldu.
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Rekor İsmail kartal’da!
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