Yıldızları soğuttu mesafeler açıldı!

Sezon başında İsmail Kartal'ın en büyük yardımcıları, takımın iki yıldızıOyun planları hakkında iki oyuncu ile sık sık görüşen ve fikirlerine başvuran İsmail Kartal, ligin ikinci yarısından itibaren taktik düşüncelerde ters düştü. Zamanla iki ismi geri plana atan Kartal'ın, başta bu futbolcular olmak üzere bazı öğrencileriyle de arasında soğukluk oluştu.Bonucci'nin de forma giyemediği için İsmail Kartal'a kızgın olduğu ve serzenişlerde bulunduğu öğrenildi.kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasında kendisine verdiği formanın hakkını teslim edemedi.29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertli kulübün, Mert Hakan'ın kontratını uzatmayacağı öğrenildibaşkanlığa talip olduğunu daha önce duyuran Sadettin Saran, Ali Koç'un aday olup olmayacağını açıklamaması sebebiyle bir bildiri yayınladı. Saran, şu ifadeleri kullandı: "Seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, başkanımızhazırlıklarımızı son derece zora sokmuş; bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır. Cuma gününe kadar bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği başkanımızın lehine seçimden çekileceğiz. Diğer durumda pazartesi gününden itibaren kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamızla çalışmalarımızı hızlandıracağız."