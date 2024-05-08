Yıldızları soğuttu mesafeler açıldı!

Sezon başında İsmail Kartal'ın en büyük yardımcıları, takımın iki yıldızı Edin Dzeko ile Dusan Tadic'ti.
Oyun planları hakkında iki oyuncu ile sık sık görüşen ve fikirlerine başvuran İsmail Kartal, ligin ikinci yarısından itibaren taktik düşüncelerde ters düştü. Zamanla iki ismi geri plana atan Kartal'ın, başta bu futbolcular olmak üzere bazı öğrencileriyle de arasında soğukluk oluştu. Fred'in İsmail Kartal'a el kol hareketleri, Dzeko'nun derbide kulübeye çekilmesi gibi konularla birlikte birçok futbolcuda da konsantrasyon kaybı yaşandı.
Bonucci'nin de forma giyemediği için İsmail Kartal'a kızgın olduğu ve serzenişlerde bulunduğu öğrenildi.
YENİ SÖZLEŞME YOK!
F.BAHÇE'NIN
kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasında kendisine verdiği formanın hakkını teslim edemedi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan alınan
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertli kulübün, Mert Hakan'ın kontratını uzatmayacağı öğrenildi
'KOÇ CUMA'YA KADAR AÇIKLASIN'
F.BAHÇE'DE
başkanlığa talip olduğunu daha önce duyuran Sadettin Saran, Ali Koç'un aday olup olmayacağını açıklamaması sebebiyle bir bildiri yayınladı. Saran, şu ifadeleri kullandı: "Seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, başkanımız Sayın Ali Koç'un aday olup olmama konusunda ortaya hâlâ bir irade koymaması,
hazırlıklarımızı son derece zora sokmuş; bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır. Cuma gününe kadar bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği başkanımızın lehine seçimden çekileceğiz. Diğer durumda pazartesi gününden itibaren kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamızla çalışmalarımızı hızlandıracağız."