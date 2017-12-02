  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Gomis: "Takım oturduktan sonra bu maçları kazanacağız"

: "Takım oturduktan sonra bu maçları kazanacağız"

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 22:23 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 22:27
Gomis: Takım oturduktan sonra bu maçları kazanacağız

'ın 'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın golcüsü Bafetimbi , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen , "Tabii bugün biraz yazık oldu. Birinci golde kişisel bir hata var. Bu gol onlara güven verdi. Daha sonra fark açıldı. Beşiktaş 3-4 senelik bir takım, gerekli olgunluğa ulaşmış bir takım. Biz bundan sonra daha çok çalışacağız. Bu sezon iyi şeyler yaptık, daha iyi şeyler yapmak için çalışacağız" dedi.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarından galibiyet çıkaramadıklarının hatırlatılması üzerine Gomis, "Bu, futbol ve maalesef bazen kaybediyorsunuz. Biz ilerleyeceğiz, bu maçtan önce 13-14 maçlık bir bölüm var, birincilik var. Yeni bir takımız. Takım oturduktan sonra biz bu tip maçları kazanmaya başlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
İLİŞKİLİ HABERLER
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gomis: "Takım oturduktan sonra bu maçları kazanacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN