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CANLI | Konyaspor -

ve Evkur , ligin 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor...

Giriş Tarihi: 4.3.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 17:08
CANLI | Konyaspor - Yeni Malatyaspor

'in 24. haftasında sahasında Evkur 'u ağırlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

*İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

KONYASPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR

İLK 11'LER

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Moke, Mehdi, Ömer Ali, Eto'o, Milosevic, Jahovic

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Mina, Sadık, Doria, Azubuike, Buğra, Aytaç, Michael, Adem, Boutaib

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