CANLI | Konyaspor - Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
*İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
KONYASPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR
İLK 11'LER
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Moke, Mehdi, Ömer Ali, Eto'o, Milosevic, Jahovic
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Mina, Sadık, Doria, Azubuike, Buğra, Aytaç, Michael, Adem, Boutaib