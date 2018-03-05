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: "Çok basit goller yedik"

lu futbolcu , takımının 'a 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 22:27
Okay Yokuşlu: Çok basit goller yedik

Sahada dengeli bir oyun olduğunu söyleyen Okay, " da iyi bir takım. Kendi sahamızda olmanın avantajını kullanmak isterdik. Çok basit goller yedik. Atan takımın kazanacağı bir mücadele oldu. Üzgünüz. Üst sıralara yaklaşmak için bir fırsattı. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada kazanmak isterdik, olmadı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

Performansını yükseltmek için neler yaptığı sorusuna yanıt veren Okay, "Kendi görevimi yapmaya çalışıyorum. Mevkim ne gerektiriyorsa, onu yapıyorum. Maçtan önce düşünüyorum ne yapmam lazım, takıma nasıl katkı sağlayabilirim diye. Bu şekilde çalışıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Okay Yokuşlu: "Çok basit goller yedik"
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