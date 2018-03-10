Beşiktaş'ın rakibi Gençlerbirliği

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 5 galibiyet alırken topladığı 47 puanla 3. sırada bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise 26 puanla 14. sırada

MAÇTAN NOTLAR

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında Trabzonspor mücadelesine göre tek değişiklik yaptı - Trabzonspor maçında ilk 11'de görev yapan Vagner Love yedek soyunurken, forvette Alvaro Negredo oynadı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına göre tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve Ryan Babel'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Alvaro Negredo ise Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans buldu.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği maçına iki önemli oyuncusundan yoksun çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında ayak parmağı kırılan Pepe, Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi 25. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertli takımla oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma da ikinci kez bir lig mücadelesinde görev alamadı. Pepe ve Quaresma, karşılaşmayı beraber izledi.

Beşiktaş'ta Vagner Love'ın yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek yedekler arasında bulundu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ı büyük oranda doldurdu.

Taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.

Diğer yandan, İstanbul'u etkisi altına alan sis, zaman zaman Vodafone Park'ın zeminine inse de kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.

SİS ETKİLİ OLDU

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ın çevresinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, siyah-beyazlı taraftarların stada ulaşmasına engel oldu. Vapur ile stada ulaşmayı deneyen siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy - Beşiktaş vapur seferlerinin iptal olmasıyla birlikte Marmaray'a yöneldi. Marmaray'da büyük yoğunluklar oluşurken, içeri girişler polis kontrolüyle sağlandı.



5 SARI KARTLIDAN 3'Ü 11'DE

Beşiktaş'ta haftaya oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte sınırda bulunan oyunculardan Tolgay Arslan, Adriano ve Medel ilk 11'de forma şansı bulurken, yine sınırda bulunan oyunculardan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup ise mücadeleye kulübede başlayacak.



GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 3 DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Claro'nun yerine devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Pogba'ya forma şansı tanırken, Manu'nun yerine Aydın Karabulut, Khalili'nin yerine ise Skuletic'e forma verdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano, Atiba Hutchingson, Tolgay Arslan, Talisca, Ryan Babel, Jeremain Lens, Alvaro Negredo

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Florentin Pogba, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekic, Marko Milinkovic, Jailton Paraiba, Aydın Karabulut, Stephane Sessegnon, Petar Skuletic