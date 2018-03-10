Beşiktaş'ın rakibi Gençlerbirliği

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 5 galibiyet alırken topladığı 47 puanla 3. sırada bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise 26 puanla 14. sırada
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında Trabzonspor mücadelesine göre tek değişiklik yaptı - Trabzonspor maçında ilk 11'de görev yapan Vagner Love yedek soyunurken, forvette Alvaro Negredo oynadı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına göre tek değişiklikle çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve Ryan Babel'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Alvaro Negredo ise Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans buldu.
Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği maçına iki önemli oyuncusundan yoksun çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında ayak parmağı kırılan Pepe, Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi 25. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.
Sarı-lacivertli takımla oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma da ikinci kez bir lig mücadelesinde görev alamadı. Pepe ve Quaresma, karşılaşmayı beraber izledi.
Beşiktaş'ta Vagner Love'ın yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek yedekler arasında bulundu.
Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ı büyük oranda doldurdu.
Taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.
Diğer yandan, İstanbul'u etkisi altına alan sis, zaman zaman Vodafone Park'ın zeminine inse de kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Claro'nun yerine devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Pogba'ya forma şansı tanırken, Manu'nun yerine Aydın Karabulut, Khalili'nin yerine ise Skuletic'e forma verdi.
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano, Atiba Hutchingson, Tolgay Arslan, Talisca, Ryan Babel, Jeremain Lens, Alvaro Negredo
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Florentin Pogba, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekic, Marko Milinkovic, Jailton Paraiba, Aydın Karabulut, Stephane Sessegnon, Petar Skuletic