Rıza Çalımbay "Hedef ilk 5"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 4 -1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında baştan sona iyi oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu maçta da ilk yarıyı saymıyoruz ama ikinci yarı aynı Akhisarspor maçı bütünü gibi çok çok iyi oynadık. İlk yarı kötü oynadık, istediğimiz şeyleri yapamadık. Malatya da iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu, her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahip. İkinci yarı taktik oyuncu değişikliği yapmamız olumlu şekilde yansıdı." diye konuştu.

"BU MAÇI KESİNLİKLE KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

"Elimizde ne kadar risk varsa hepsini kullanmaya çalıştık. Zaman zaman bazı arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık ama ikinci golden sonra takıma güven geldi ve çok iyi oynadılar. Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Önümüzde kritik maçlar var. Galatasaray maçıyla başlayacağız. Milli maç arasını inşallah iyi değerlendireceğiz. 4 oyuncu arkadaşımızın milli takıma gitmesi nedeniyle çok mutluyuz. İnşallah orada da başarılı olurlar. Aldığımız galibiyet bizim için çok çok önemli. Kalan maçları iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

Çalımbay, göreve geldiklerinden itibaren hep hedeflerin üstüne çıkmaya çalıştıklarını kaydederek, "Baktığınızda durumumuz iyi ama oynayacak zor maçlar var. Galatasaray maçından mutlaka iyi şekilde dönmemiz gerekiyor. Aşağıya baktığınızda hepsi birbirine yakın. Maç maç bakıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Takımıma inanıyorum. Trabzonspor'un hedefi tabii ki bitmez. Şu andaki hedefi de ilk 5'in içerisinde yer almak." şeklinde konuştu.