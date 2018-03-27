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, maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:45
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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