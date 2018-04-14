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uçağında sürpriz ses kaydı "Beşiktaşlıyım baba!"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden 'ın dönüş uçağında ilginç bir olay yaşandı.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Beşiktaş uçağında sürpriz ses kaydı Beşiktaşlıyım baba!
özel uçakla Akhisar'a giderken ilginç bir olay yaşandı. Uçağın pilotu, "Size bir şey dinletmek istiyorum" dedi ve herkes pür dikkat kesildi. Ses kaydında bir anne, çocuğuna 3 büyük takımın adını sıralıyor ve 'hangisini seçiyorsun' diye soruyordu. Aldığı yanıt Beşiktaş oluyordu. Bu kez baba "Ben Beşiktaş'ı tutmuyorum" dedikten sonra aynı soruyu tekrarlıyordu. Cevap yine Beşiktaş'tı. Bu kaydın ardından pilot, "Canım oğlum Beşiktaş'ı seçti, sizinle paylaşmak istedim" deyince uçakta alkış tufanı koptu.

FİKRET ORMAN'A SEVGİ SELİ
Akhisar Beşiktaşlılar Derneği binasının açılışını yapan Başkan 'a taraftarın ilgisi büyüktü.
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Beşiktaş uçağında sürpriz ses kaydı "Beşiktaşlıyım baba!"
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