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Webo'dan Gazişehir 'e son dakika hediyesi

play-off yarı final karşılaşmasında , 'u Pierre Webo'nun 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup etti ve final yolunda avantajı kapan taraf oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 23:21
Webo'dan Gazişehir Gaziantep'e son dakika hediyesi

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Gazişehir , sahasında konuk ettiği 'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi de kullanıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

14'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Gökhan'ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Özgür'ün şutunda top kalecide kaldı.

19'uncu dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza alanı ön çizgisine gelen Del Vale şutunu çekti top az farkla auta çıktı.

33'üncü dakikada gelişen Gazişehir Gaizantep atağında ceza alanına uzak bir noktada topla buluşan Gökhan, şutunu attı, top kaleci Gökhan'da kaldı.

İKİNCİ YARI

53'üncü dakikada sol kanattan atak yapan Gazişehir Gaziantep'te Mehmet'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Özgür kafayla vurdu. Top direğe çarparak auta çıktı.



54'üncü dakikada Del Valle'nin sol kanattan ceza alanı içine attığı pasla buluşan Özgür şutu auta çıktı.

55'inci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Romano'nun sert şutunda kalecinin müdahalesiyle kop kornere çıktı.

90'ıncı dakikada Segbefia'nın ceza alanı ön çizgisinden yaptığı ortada topa iyi yükselen Webo kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşma 1-0 Gazişehir Gaziantep'in galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Nihat Doker (xxx), Alaattin Özcan (xxx), Temel Tüysüz (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowıak (xx)- İsmail (xx), Ahmet (xx), Tugay (xx)(Dk.59 Muhammed xx), Jefferson (xx)(Dk.75 Mustafa xx), Özgür (xx), Gökhan (xx)(Dk.82 Webo x), Mehmet (xx), Segbefia (xx), Del Valle (xx), Uğur (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Furkan (xx), Arapi (xx), Diarra (xx), Cengiz (xx), İshak (xxx), Yusuf (xx)(Dk.86 Özgür İleri xx), Akabueze (xx), Sefa (xx)(Dk.79 Melih xx), Mustafa (xx)(Dk.55 Guido xx), Romano (xx)

GOL: Dk.90 Webo (Gazişehir Gaziantep)

KIRMIZI KART: 90+2 Diarra (Boluspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Jefferson, İsmail (Gazişehir Gaziantep) - Yusuf, Furkan (Boluspor)

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