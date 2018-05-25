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A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

, İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 19:40 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 19:52
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık tutuldu.

Ay-yıldızlı oyuncular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanın ilk 30 dakikalık bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un 'in 34. ve son haftasında Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta sol arka adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Dizinden sakatlığı bulunan kaleci Volkan Babacan da idmanda yer almadı.

Milli takım, hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ay-yıldızlı ekip, 28 Mayıs'ta İstanbul'da İran, 1 Haziran'da İsviçre'de Tunus ve 5 Haziran'da deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü
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