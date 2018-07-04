Fenerbahçe, o transfer için Everton'ın kapısını çaldı
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sportif Direktör Damien Comoli, Everton’da forma giyen yıldız oyuncu için kulübünün kapısını çaldı.
Giriş Tarihi: 4.7.2018 19:09Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 20:31
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için girişimlere başladı. İngiliz oyuncu Jack Wilshere'in transferinde sona yaklaşan sarı lacivertliler Everton'ın 29 yaşındaki oyuncusu için kiralama teklifinde bulundu.