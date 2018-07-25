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'ten 'a 6 yıllık imza

İspanyol ekibi , Sporting’te forma giyen Portekizli futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 13:34
Gelson Martins'ten Atletico Madrid'a 6 yıllık imza

La Liga takımlarından Atletico Madrid yeni sezon hazırlıklarına lerle de devam ettiriyor. Madrid temsilcisi, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'da forma giyen genç futbolcu Gelson Martins ile 6 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden duyurulan transferde 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı açıkladı. Martins'in piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyordu.

, 2017-2018 sezonunda görev aldığı Sporting'te 53 mücadeleye çıkarken, 13 kez rakip fileleri havalandırırdı. 10 kez de golü hazırlayan isim oldu.

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Gelson Martins'ten Atletico Madrid'a 6 yıllık imza
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