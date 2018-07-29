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'den 'a jest

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Fenerbahçe'den Ali Mert Aydın'a jest
F.Bahçe ile oynanan dostluk maçının 58. dakikasında sakatlanıp ambulansla hastaneye götürülen 'nun genç yıldızı 'ın durumu sarı-lacivertlileri çok üzdü. Futbolcular maçtan sonra tüm takımın imzaladığı bir formasını Ali Mert'e verilmek üzere Altınordu Teknik Direktörü 'na teslim etti. Formayı alan 20 yaşındaki oyuncu, "Güzel bir kamp geçirmiş ve iyi bir form yakalamıştım. Sakatlık kötü oldu. Fenerbahçeli futbolcuların jesti moral oldu. Teşekkür ediyorum" dedi.
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Fenerbahçe'den Ali Mert Aydın'a jest
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