Fenerbahçe'den Ali Mert Aydın'a jest

F.Bahçe
ile oynanan dostluk maçının 58. dakikasında sakatlanıp ambulansla hastaneye götürülen Altınordu
'nun genç yıldızı Ali Mert Aydın
'ın durumu sarı-lacivertlileri çok üzdü. Futbolcular maçtan sonra tüm takımın imzaladığı bir Fenerbahçe
formasını Ali Mert'e verilmek üzere Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
'na teslim etti. Formayı alan 20 yaşındaki oyuncu, "Güzel bir kamp geçirmiş ve iyi bir form yakalamıştım. Sakatlık kötü oldu. Fenerbahçeli futbolcuların jesti moral oldu. Teşekkür ediyorum"
dedi.