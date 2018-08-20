Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra aşil tendonundan sakatlanan Novak katılmadı. İzni devam eden Mustafa Akbaş ve baba olduğu için izin verilen Esteban da antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor'un bugün renklerine kattığı Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme ise antrenmana gelerek takım arkadaşları ile tanıştıktan sonra eşyalarını toplamak üzere İsrail'e gitti.

Bordo mavililer düz koşu ile başlayan antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladı.

Öte yandan antrenman öncesinde Vakfıkebir Büyükliman Futbol Okulu'ndan gelen minik futbolcular Trabzonsporlu futbolcular ile fotoğraf çekilerek teknik direktör Ünal Karaman ve kaleci Onur Kıvrak'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği hediye etti.