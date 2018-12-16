Bolu'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada ceza sahası içinde Akabueze'nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
22. dakikada Guido'nun ceza sahası içine gönderilen hava topunda çektiği şutta top üst direkten döndü.
29. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada topa yükselen Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
32. dakikada Mutlu'nun ceza sahası içine ortasında topa yükselen Akabueze'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Akabueze, ikinci pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
75. dakikada Özgür Can Özcan'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
STAT: Bolu Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Onur Özütoprak xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Ali Akkor xx
BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci xx, Hayrullah Bilazer xx, Dimov xx, Diarra xx, Mutlu Güler xxx, İshak Çakmak xx (Bilal Sebaihi dk. 46 xx), Umut Gündoğan xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 61 xx), Akabueze xxx, İsmail Haktan Odabaşı xx, Guido xx, Özgür Can Özcan xx (Mustafa Altıntaş dk. 83 x)
YEDEKLER: Gökhan Köstereli, Tolga Dabanlı, Abdurrahman Çağlar
TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar
ALTINORDU: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx, Muhammed Mert xx (Mehmet Enes Sığırcı dk. 88 ?), Alican Özfesli xx (Deniz Kılınç dk. 46 xx), Sefa Yılmaz xxx, Kerim Alıcı xx, Berkay Samancı xx, Recep Yeşimci xx, Anıl Koç xx (Atakan Üner dk. 62 xx)
YEDEKLER: Erhan Erentürk, Berkay Görmez, Ali Yaşar, Kadir Yurttadur
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu
GOLLER: Sefa Yılmaz (dk. 29) (Altınordu), Akabueze (dk. 32) (Boluspor)
SARI KARTLAR: İshak Çakmak (Boluspor), Mehmet Murat (Altınordu)