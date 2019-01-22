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için iddiası! açıkladı...

Gomis'in sezon başında satılmasından sonra forvet sıkıntısı yaşayan ve hala santrafor transferini gerçekleştiremeyen 'da ismi gündeme geldi! İtalyan gazeteci 'nun ifadesine göre Galatasaray kiralık olarak Defrel ile ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 22.1.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 15:37
Galatasaray için Gregoire Defrel iddiası! Di Marzio açıkladı...

İtalyan spor muhabiri Di Marzio'nun iddiasına göre Galatasaray, Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen Roma'nın forveti Gregoire Defrel için girişimlerde bulunuyor.

GREGOİRE DEFREL KİMDİR?

17 Haziran 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelen golcü oyuncu futbola Parma altyapısında başladı. Daha sonra Foggia'ya transfer olan Defrel yeniden Cesena'ya döndü. Sassuolo macerasıyla adını duyuran Defrel İtalyan devi Roma'ya transfer oldu. Roma'da istenilen patlamayı yapamayan Defrel, kiralık olarak Sampdoria'ya yollandı.

Defrel bu sezon Serie A'da 19 maçta forma giyip 6 gol attı.

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Galatasaray için Gregoire Defrel iddiası! Di Marzio açıkladı...
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