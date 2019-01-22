Galatasaray için Gregoire Defrel iddiası! Di Marzio açıkladı...

İtalyan spor muhabiri Di Marzio'nun iddiasına göre Galatasaray, Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen Roma'nın forveti Gregoire Defrel için girişimlerde bulunuyor.

GREGOİRE DEFREL KİMDİR?

17 Haziran 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelen golcü oyuncu futbola Parma altyapısında başladı. Daha sonra Foggia'ya transfer olan Defrel yeniden Cesena'ya döndü. Sassuolo macerasıyla adını duyuran Defrel İtalyan devi Roma'ya transfer oldu. Roma'da istenilen patlamayı yapamayan Defrel, kiralık olarak Sampdoria'ya yollandı.

Defrel bu sezon Serie A'da 19 maçta forma giyip 6 gol attı.