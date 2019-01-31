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Erzurumspor ile sözleşmesini fesheden , ara döneminin son gününde ile anlaşmaya vardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 10:40
Özer Hurmacı Sivasspor'a transfer oldu

Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kariyerinde Fenerbahçe, Osmanlıspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Hurmacı son olarak ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da görev yaptı. Orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında forma giydiği 16 maçta 1 asist kaydetti.

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Özer Hurmacı Sivasspor'a transfer oldu
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