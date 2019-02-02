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’e Vida tepkisi!..

Giriş Tarihi: 2.2.2019
İnter’e Vida tepkisi!..
Serie A temsilcisi İnter, hayata geçirmediği transfer hamleleri nedeniyle taraftarını kızdırdı. Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; sosyal medya üzerinden İnter yönetimine öfke kusan taraftarlar, özellikle Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'nın alınmamasına tepki gösterdi. Öfkeli taraftarlar, 34 yaşına gelen Brezilyalı stoper Miranda'nın yerine takviye yapılmamasını sert sözlerle eleştirirken, Beşiktaş'ın 8-10 milyon Euro karşılığı bırakmaya hazır olduğu Domagoj Vida'nın alınmamasının büyük bir hata olduğu yönünde yorumlar yaptı.
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İnter’e Vida tepkisi!..
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