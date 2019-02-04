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Şampiyonlara özel karşılama

Emiri Al Sani, ’nı kazanan oyuncuları için havalimanına gitti. Futbolcular şehirde otobüsle zafer turu attı

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Şampiyonlara özel karşılama
Asya Kupası'ndan şampiyon olarak ülkeye dönen Katar Milli Takımı, büyük bir coşkuyla karşılandı. Umman'dan dönen oyuncuları Hamed Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, tek tek tebrik ettiği futbolcularla toplu fotoğraf çektirdi. Oyuncuları karşılayanlar arasında birçok bakan ve devlet yetkilisi de bulunurken, yüzlerce Katarlı da oyuncuları görmek için havaalanına akın etti. Milli takım oyuncuları havaalanından çıktıktan sonra üstü açık otobüsle şehir turu atarak sokaklardaki Katarlıların sevincine eşlik etti.
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