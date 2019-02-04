Şampiyonlara özel karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Asya Kupası'ndan şampiyon olarak ülkeye dönen Katar Milli Takımı, büyük bir coşkuyla karşılandı. Umman'dan dönen oyuncuları Hamed Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, tek tek tebrik ettiği futbolcularla toplu fotoğraf çektirdi.Milli takım oyuncuları havaalanından çıktıktan sonra üstü açık otobüsle şehir turu atarak sokaklardaki Katarlıların sevincine eşlik etti.