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'ta derbi hazırlıkları sürüyor

'in 23. haftasında ile karşılaşacak , derbi hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 23:56 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 23:58
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor
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