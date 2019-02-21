Koç: Nihat Bey’i kullanmışlar

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nın eski başkanvekili olan ve şimdi ise TFF Başkanvekilliği görevini yapan Nihat Özdemir'in açıklamalarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç cevap verdi. Nihat Özdemir geçen hafta TFF'yi yerden yere vuran Koç için, "Günah keçisi aramasınlar. F.Bahçe'nin hali ortada. Üzülüyorum" demişti. Koç da dün FB TV'de, "Benim açıklamalarım TFF'de ciddi rahatsızlığa neden olmuş ve bu açıklamaları zayıflatmak için Nihat Bey kendini kullandırtmış. TFF'ye Fenerbahçe'yi temsilen atanan Nihat Bey'in, bize karşı söylemlerinin herhalde daha çok ilgi göreceği düşünülmüş. Nihat Bey, bize TFF için farklı şeyler anlatmıştı. Şimdi onları söyleyemem. Sıkıntı olur" dedi.